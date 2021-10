Galaxy S21 Ultra : 150 € de réduction sur le modèle 256 Go du smartphone

Le Galaxy S21 Ultra fait l'objet d'une belle affaire sur les boutiques en ligne Orange et Sosh. Dans le cadre d'une offre à durée limitée, le smartphone 5G de la marque Samsung disponible dans son modèle 256 Go bénéficie d'une réduction de 150 euros.

Vous avez jusqu'au mardi 9 novembre 2021 pour profiter d'une réduction de 150 euros sur l'achat du Galaxy S21 Ultra chez Orange et Sosh. Affiché au prix conseillé de 1099 euros, le modèle 256 Go du smartphone 5G conçu par Samsung voit son tarif diminuer à 949 euros sur les sites du numéro 1 des télécoms et de la filiale low-cost.

Présenté en même temps que le S21 et le S21+, le Samsung Galaxy S21 Ultra est un un smartphone équipé d'un écran Dynamic AMOLED à bords incurvés de 6,8 pouces avec une définition en WQHD+ de 3200 x 1440 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Gorilla Glass 7. Le téléphone du géant coréen embarque aussi une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, un processeur Exynos 2100, une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et le système d'exploitation mobile Android 11. Côté APN, on retrouve un triple capteur principal de de 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP et un capteur frontal de 40 MP. Pour en savoir plus sur le smartphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Samsung Galaxy S21 Ultra.