realme GT Master : le smartphone 5G est à prix cassé avant le Black Friday

Profitez de ce bon plan consacré au domaine de la téléphonie pour vous procurer le realme GT Master à prix cassé avant le Black Friday. Chez Cdiscount, l'excellent smartphone compatible avec la 5G bénéficie d'une réduction de près de 100 euros sur son prix d'origine.

La période du Black Friday 2021 se tiendra du 22 au 26 novembre prochain et Cdiscount a décidé de faire plaisir à ses membres en leur permettant d'acquérir le realme GT Master en promotion, à deux semaines de l'événement commercial.

En ce moment, le GT Master de la marque chinoise disponible dans son modèle Cosmo Black et sa version 128 Go est au prix exact de 253,25 euros au lieu de 349 euros (tarif constaté sur le site du constructeur) ; ce qui correspond à une remise immédiate de près de 100 euros de la part du site marchand français.

À propos de ses poins forts, le realme GT Master est un smartphone doté d'un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels (409 pixels par pouce) et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il embarque aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 778 (6nm), une mémoire vive de 6 Go de RAM, une batterie de 4300 mAh compatible avec la SuperDart Charge et le système Android 11 associé à une surcouche realme UI 2.0. Pour la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 64 + 8 + 2 MP et un capteur selfie de 32 MP.