Bon plan PS5 : superbe offre à saisir sur la console Sony, vite !

La PS5 devient de plus en plus abordable grâce à ce bon plan en provenance de Rakuten. En ce mercredi 31 mai 2023 uniquement, la console Sony peut être obtenue à moins de 510 euros par l'intermédiaire d'un coupon que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

Aujourd'hui, prenez vite la direction du site Rakuten où il est possible d'acquérir la PS5 à un très bon prix. En effet, via la boutique officielle Carrefour, la console de Sony est vendue à 509,95 euros au lieu de 549,95 euros.

Pour obtenir la réduction de 40 euros, il suffit de saisir le coupon RAKUTEN40 au cours de l'étape du panier. L'achat donne droit à un bon d'achat de 25,50 euros qui pourra être utilisé lors d'une prochaine commande passée sur le site Rakuten. De plus, la livraison de la console PS5 est gratuite à domicile.

Pour rappel, à l'inverse de la version Digital, la PS5 classique est équipée d'un lecteur Blu-Ray. On retrouve également un SoC AMD Ryzen 3e génération (7nm), un CPU Zen de 2 à 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz, un GPU AMD RDNA 2 d'une puissance de 10,28 TFLOPS, 16 Go de RAM GDDR6 256 bits, un stockage interne SSD de 825 Go avec une interface à 12 canaux (5,5 Go/s Raw de 8 à 9 Go/s compressé), un port HDMI 2.1, trois ports USB, un port USB-C, un port Ethernet ou bien encore un emplacement NVMe SSD. Enfin, la PS5 est fournie avec une manette sans fil DualSense et un socle.