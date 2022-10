Bon plan Prime Day : le pack Google Pixel 6a + Pixel Buds A-Series au prix soldé de 399,00€

Le Prime Day d’automne, qui se tient du 11 au 12 octobre 2022, est l’occasion de faire le plein de bons plans. Sur Amazon, vous pouvez ainsi acheter le pack avec le smartphone Google Pixel 6a et les écouteurs sans fil Pixel Buds A-Series au prix de 399,00€.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Lors de sa sortie il y a seulement 3 mois, le Google Pixel 6a était affiché à 459 euros. De même, les Google Pixel Buds A-Series sont aujourd’hui encore en vente à 99 € sur le site de vente officiel de Google. Pourtant, durant le Prime Day, les membres de Prime peuvent acheter le pack à seulement 399,00€. Une très belle économie valable uniquement jusqu’au 12 octobre.

Dévoilé durant la conférence Google I/0 2022 survenue en mai 2022, le Google Pixel 6a est équipé d'un écran AMOLED tactile de 6,1 pouces FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Avec sa mémoire vive de 6 Go de RAM et son espace de stockage interne de 128 Go, ce smartphone de milieu de gamme est le parfait compromis entre la puissance et le prix mini.

En plus de son processeur Tensor et de sa batterie de 4410 mAh, le smartphone 5G Google Pixel 6a est équipé d’une double caméra arrière : un grand angle de 12,2 Mpx avec ouverture f/1,7 et un ultra grand angle de 12 Mpx.

Actuellement en promotion, le Google Pixel 6a est également complété par les écouteurs sans fil Pixel Buds A-Series. Compatible avec l'Assistant Google, il vous suffit de dire « Ok Google » pour demander le lancement de la musique, vérifier la météo ou encore lire vos notifications. Vous avez également les commandes tactiles qui vous permettent de changer facilement de musique ou encore de répondre à des appels.

Grâce à un son riche qui adapte automatiquement le volume en fonction des bruits environnants, et à son maintien parfait même pendant les séances de sport, ces écouteurs s’utilisent aussi bien à la maison qu’en extérieur.

Le pack Google Pixel 6a + Pixel Buds A-Series est actuellement proposé au prix de 399,00€. Ne tardez pas, l’offre n’est valable que jusqu’au 12 octobre et uniquement pour les membres Prime. Si vous n’êtes pas encore membre, pas d’inquiétude, vous pouvez toujours profiter des 30 jours d'essai gratuit.

À lire également : Amazon Prime Day : les meilleures promos high-tech sont ici