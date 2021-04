Bon plan PlayStation Plus : profitez de 15 mois à prix réduit chez Carrefour

Les possesseurs d'une PS4 ou d'une PS5 vont être ravis ! Dès le 4 mai 2021, les gamers équipés de l'une des consoles de Sony auront l'occasion de profiter d'un abonnement de 15 mois au programme PlayStation Plus à prix réduit. Et ça se passe chez Carrefour.

Les hypermarchés Carrefour donnent rendez-vous à leurs clients en magasin ou sur le site en ligne de l'enseigne à partir du mardi 4 mai 2021 pour obtenir un abonnement de 15 mois (12 + 3 offerts) au service PlayStation Plus à 59,99 euros au lieu de 84,94 euros ; ce qui correspond à une remise de près de 30 euros. Avec cette formule, le prix de revient mensuel de l'abonnement est de 3,99 euros.

L'offre promotionnelle en question qui est visible en page 56 du catalogue Saveurs d'Italie prend fin le lundi 10 mai prochain.

Le Playstation Plus qui est compatible avec les PlayStation 4 et 5 propose de nombreux avantages tels que le multijoueur en ligne, des réductions exclusives, un espace de stockage de 100 Go sur le Cloud ou bien les jeux du mois. À ce propos, PlayStation France a récemment dévoilé les titres qui seront gratuits pour le mois de mai. Il s'agit de Battlefield V (PS4), de Wreckfest: Drive Hard, Die Last (PS5) et de Stranded Deep (PS4). Et d'après certaines rumeurs, les jeux offerts par Sony pour juin seraient Grand Theft Auto Online (PS5, patch next-gen), Ratchet and Clank : Into the Nexus Remaster (PS5) et Ratchet and Clank : Into the Nexus (PS4).