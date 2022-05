379 €, c’est le prix du pack OnePlus Nord 2T 5G + écouteurs Buds Z2

Le OnePlus Nord 2T est à l'honneur sur le site Boulanger ! Le smartphone 5G idéal pour le gaming fait l'objet d'une offre de précommande et peut être obtenu à 379 euros avec une paire d'écouteurs Buds Z2 offerte. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Annoncé pour une sortie nationale le mardi 24 mai 2022, le OnePlus Nord 2T est en précommande sur le site marchand français Boulanger. À quelques jours de sa sortie, le nouveau smartphone 5G proposé dans sa version 128 Go est déjà à prix réduit.

En effet, le Nord 2T de la marque chinoise est vendu par Boulanger est vendu à 379 euros au lieu de 429 euros. La réduction de 50 euros s'effectue en ajoutant simplement le téléphone au cours de l'étape de la commande. Pour information, dans le cadre d'une offre de lancement, OnePlus offre une paire d'écouteurs Buds Z2 d'une valeur de 99 euros pour tout achat du smartphone (voir conditions).

Considéré comme une version améliorée du OnePlus Nord 2, le OnePlus Nord 2T est un smartphone qui dispose d'un écran AMOLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz et une résolution de 2400 x 1080 pixels. Il embarque aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go (non extensible), un processeur MediaTek Dimensity 1300 et une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche OxygenOS. Pour la partie photo, le Nord 2T se dote d'un triple capteur de 50 + 8 + 2 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Besoin de plus d'infos ? N'hésitez pas à jeter un oeil à notre article associé au test du OnePlus Nord 2T.