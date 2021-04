Le Oppo Find X3 Neo profite d’une belle réduction de 100€

Plus d'un mois après sa sortie officielle, le Find X3 Neo est enfin en baisse de prix. Le smartphone de la marque Oppo bénéficie d'une belle réduction de 100 euros de la part d'Amazon France. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article. Suivez le guide !

Dévoilé en même temps que les modèles Pro et Lite en mars 2021, le Oppo Find X3 Neo fait l'objet d'une réduction de prix sur la version française d'Amazon.

Disponible dans un coloris noir ou argent, le smartphone compatible 5G du constructeur chinois est à 699 euros au lieu de 799 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 100 euros de la part du géant de l'e-commerce. Pour information, les frais de port pour une livraison à domicile ou en point relais sont gratuits et les clients du service Prime ont la possibilité de payer le produit en quatre fois sans frais par carte bancaire.

À propos des caractéristiques du téléphone, le Find X3 Neo de Oppo est équipé d'un écran OLED de 6,55 pouces (20:9) en Full HD+ (résolution 402 ppi) avec un taux de rafraichissement de 90 Hz et une fréquence d'échantillonnage de 180 Hz. Le smartphone est aussi doté d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865 (7nm) et d'une batterie de 4500 mAh (2x 2250 mAh) compatible charge rapide Super VOOC 2.0 65W. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation Android 11 avec ColorOS 11.1. La partie photo est composée d'un capteur principal de 50 MP + 16 MP + 13 MP + 5 MP et d'un capteur secondaire de 32 MP. Besoin de plus d'informations ? Si c'est le cas, il suffit de jeter un oeil sur notre article associé au test du Oppo Find X3 Neo ou de regarder la vidéo ci-dessous.