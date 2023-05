Apple Watch SE 2022 : la version 44mm de la montre connectée est à 289 €

L'Apple Watch SE 2022 fait l'objet d'un bon plan à saisir chez Boulanger. Pendant une durée indéterminée, la version 44mm de la montre connectée de la marque à la Pomme passe sous les 290 euros grâce à une réduction de 50 euros.

Alors que l'édition printanière des French Days Boulanger 2023 prend fin dans quelques heures, le site marchand français en profite pour faire baisser le prix d'une montre connectée signée Apple.

Actuellement, l'Apple Watch SE 2022 proposée dans sa version 44mm et son coloris alu/minuit est disponible au prix de 289 euros au lieu de 329 euros ; soit une remise immédiate de 50 euros de la part de Boulanger. Pour information, la livraison gratuite de l'objet connecté peut se faire à domicile, en point relais ou en magasin Boulanger.

À propos de ses points forts, l'Apple Watch SE 2022 associée à l'offre Boulanger est dotée d'un écran Retina OLED LTPO de 368 x 448 pixels avec une luminosité jusqu’à 1 000 nits. D'une capacité de stockage de 32 Go, la montre connectée dispose d'une mémoire vive de 1 Go de RAM, d'un SiP S8 avec processeur bicœur 64 bits, d'une puce sans fil W3 et une autonomie maximale de 18 heures grâce à sa batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée. On retrouve également le Digital Crown avec retour haptique, le capteur optique de fréquence cardiaque de 2e génération, des diverses notifications, des appels d’urgence, la détection des accidents et des chutes, la résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres, le Wi-Fi, le Bluetooth 5.3, le GPS/GNSS, la boussole, l'altimètre toujours activé, un haut-parleur et un micro. Besoin d'en savoir plus ? Nous vous conseillons de suivre attentivement notre test de l'Apple Watch SE 2e génération.