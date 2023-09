La montre connectée Amazfit GTR 2 est à moins de 79 € chez Electro Dépôt

Besoin d'une montre connectée pour vos prochaines sessions sportives ? Optez pour la GTR 2 de la marque Amazfit qui est vendue à moins de 79 euros sur le site Electro Dépôt.

Pour ce nouveau bon plan consacré aux objets connectés, nous vous invitons à prendre la direction du site Electro Dépôt où il est possible d'avoir une montre connectée sous les 79 euros.

Vendue en temps normal à moins de 110 euros sur le site officiel du constructeur, la montre connectée Amazfit GTR 2 proposée dans sa version 46 mm et son coloris noir est en ce moment au prix de 78,98 euros chez Electro Dépôt. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison standard à domicile ou d'un retrait en magasin-dépôt.

Idéale pour les sportives et les sportifs, la GTR 2 d'Amazfit est une montre connectée qui dispose d'un écran AMOLED tactile de 1,39 pouce ayant un design incurvé et une résolution de 454 x 454 pixels. On retrouve aussi une batterie de 471 mAh qui permet à la montre d'être autonome pendant 14 jours, un espace de stockage de 3 Go, la technologie sans fil Bluetooth 5.0, le Wifi et la norme d'étanchéité 5ATM. À propos des fonctionnalités, les notifications d'applications, le contrôle de l'activité, le suivi du rythme cardiaque, le contrôle du stress ou bien encore le GPS intégré sont de la partie.