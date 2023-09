Les Echo Buds 2 font l'objet d'un très bon deal à saisir chez Amazon. En ce moment, les écouteurs sans fil de 2e génération fournis avec un boîtier de charge sans fil sont proposés à moitié prix.

Pour ce début du mois de septembre 2023, Amazon a décidé de brader ses Echo Buds 2. La paire d'écouteurs sans fil de 2e génération conçue par le géant de l'e-commerce et fournie avec un boîtier de charge sans fil est vendue au prix de 68,99 euros au lieu de 139,99 euros ; soit une remise immédiate de 51% de la part d'Amazon.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne les coloris noir ou blanc des écouteurs et la livraison du produit est gratuite à domicile. De plus, il est possible de profiter du paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Compacts et confortables, les Echo Buds de 2e génération sont des écouteurs qui disposent de l'Audio dynamique, du Bluetooth 5.0 et de la suppression active du bruit. La paire d'écouteurs dispose d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 6 heures et demie d'écoute avec une seule charge et jusqu'à 20 heures avec le boîtier de charge sans fil fourni. Une charge rapide de 15 minutes offre jusqu'à 2 heures d'écoute supplémentaire. Compatibles avec les appareils tournant sous iOS et Android, les écouteurs possèdent des boutons permettant un accès rapide à Alexa, à Siri et à l'Assistant Google. Pour terminer, les Echo Buds sont fournis avec 4 paires d'embouts intra-auriculaires, 2 paires d'ailettes et un câble USB-C.