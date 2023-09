Une réduction de -43% sur la montre Amazfit GTS 2 mini à ne pas manquer chez AliExpress !

Vous souhaitez acheter une montre connectée performante sans vider votre porte-monnaie ? Ne cherchez pas plus loin ! L'Amazfit GTS 2 mini est actuellement disponible à un prix incroyablement réduit sur AliExpress, avec une remise de -43%. Découvrez l'offre dans cet article.

Profitez d'une réduction exceptionnelle de -43% sur la montre connectée Amazfit GTS 2 mini en ce moment chez AliExpress. L'occasion idéale de découvrir cette montre intelligente aux nombreuses fonctionnalités sans sacrifier votre budget de la rentrée.

La montre passe en effet sous la barre des 100€ et est disponible pour seulement 66,78€ au lieu de 117,98€. Un prix très attractif pour une montre connectée de haute qualité.

Un design élégant et le suivi complet de la santé et du sport

L'Amazfit GTS 2 mini arbore un design élégant et compact qui convient à toutes les occasions. Son boîtier en aluminium et son écran AMOLED de 1,55 pouce offrent une esthétique élégante tout en restant confortable à porter.

Côté fonctionnalité, elle est équipée d'un capteur de fréquence cardiaque BioTracker 2 PPG qui surveille en permanence votre fréquence cardiaque. Elle propose également le suivi du sommeil, le suivi de la saturation en oxygène dans le sang, le suivi du stress, et bien plus encore pour vous aider à rester en forme et en bonne santé.

Vous êtes passionné de sport ? Bonne nouvelle : l'Amazfit GTS 2 mini prend en charge 70 modes sportifs différents, vous permettant de suivre votre performance dans diverses activités physiques, du jogging à la natation en passant par l'escalade. Elle est également étanche jusqu'à 50 mètres.

Avec une autonomie de batterie allant jusqu'à 14 jours en utilisation normale, vous n'aurez de plus pas à vous soucier de recharger votre montre fréquemment. Elle permet également de recevoir les notifications pour les appels, les messages, les e-mails et les applications directement sur votre poignet. Vous pouvez en prime contrôler la musique et la caméra de votre smartphone depuis la montre.

Autre atout de taille : l'Amazfit GTS 2 mini prend en charge le contrôle vocal, vous permettant de commander votre montre avec des commandes vocales simples. De plus, elle est compatible avec l'assistant virtuel Amazon Alexa pour vous fournir des informations instantanées. Enfin, vous pouvez stocker jusqu'à 200 chansons directement sur la montre et les écouter en mode hors ligne sans avoir besoin de votre téléphone.

