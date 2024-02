À la recherche d'une montre connectée pour effectuer vos prochaines sessions sportives ? Chez Amazon, la version 2023 de la GTR 2 signée Amazfit bénéficie d'une remise de plus de 30% et passe à moins de 90 euros.

Pour ce nouveau deal lié au domaine des objets connectés, nous vous invitons à prendre la direction du site Amazon France où il est possible de profiter d'une baisse de prix sur une montre de la marque Amazfit. Affichée au tarif conseillé de 129,90 euros, la montre connectée Amazfit GTR 2 proposée dans son modèle 2023 et en deux coloris au choix est à 89,90 euros sur le site du géant du commerce en ligne.

Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison à domicile puisqu'il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon dont le montant est supérieur à 35 euros d'achat. Aussi, Amazon suggère de payer la montre connectée en quatre fois sans frais par carte bancaire afin d'étaler les mensualités.

Compatible avec l'assistant Alexa ainsi que les appareils fonctionnant sous Android et iOS, l'Amazfit GTR 2 dispose d'un écran AMOLED de 1,39 pouce avec une densité de 326 ppi. La montre connectée est équipée d'une batterie de 471 mAh lui permettant d'être autonome pendant une durée de 11 jours en fonction de son utilisation. On retrouve également un espace de stockage de 3 Go, la technologie sans fil Bluetooth, une étanchéité jusqu'à 50 mètres (5 ATM) et surtout plus de 90 modes sportifs. Enfin, l'appareil permet de mesurer votre fréquence cardiaque, votre niveau de SpO2, et la qualité de votre sommeil et de stress.