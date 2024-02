Les excellents écouteurs Jabra Elite 8 Active sont à moins de 150 €

Si vous avez un budget de moins de 150 euros pour vous procurer une paire d'écouteurs sans fil, alors vous êtes tombés au bon endroit. Sur le site Amazon, les excellents écouteurs Jabra Elite 8 Active sont à exactement 149 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Quelques jours seulement après la fin des soldes d'hiver, Amazon propose encore des ventes flash sur une sélection de produits high-tech. Parmi la pléiade de promotions, on peut retrouver une paire d'écouteurs sans fil signée Jabra.

Vendus au prix conseillé de 229 euros, les Jabra Elite 8 Active disponibles en trois coloris au choix sont à 149 euros. Cela fait une remise immédiate de 80 euros. À titre d'information, les écouteurs sans fil sont éligibles à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Lancés au cours de l'été 2023, les Elite 8 Active sont considérés comme des écouteurs True Wireless de type intra-auriculaire qui embarquent un design fermé conçu pour offrir une isolation phonique optimale. Les accessoires disposent aussi de la technologie Bluetooth 5.3, de l'audio spatial, des technologies ANC et HearThrough, de six microphones, d'une autonomie maximale de 32 heures grâce à l'étui de recharge, ainsi que des normes d'étanchéité IP68 et IP54. Pour terminer, la paire d'écouteurs est fournie avec des embouts EarGels en silicone, disponibles en trois tailles différentes.