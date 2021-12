Bon plan montre connectée : super prix sur la Amazfit Bip S Lite, vite !

Profitez vite de ce nouveau bon plan si vous êtes à la recherche d'une montre connectée pas trop chère ! En ce lundi 6 décembre 2021, pendant quelques heures seulement, la Amazfit Bip S Lite est à moins de 29 euros.

Vous avez exactement jusqu'à ce soir, à 20h15 précises, pour profiter d'une vente flash éclair sur le modèle allégé de la Amazfit Bip S chez Amazon.

Vendue au prix conseillé de 39,90 euros, la montre connectée disponible dans un coloris bleu est au tarif réduit de 28,82 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 28% de la part du géant de l'e-commerce. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Sortie durant l'été 2020, la Amazfit Bip S Lite est une montre connectée qui est équipée d'un écran tactile de 1,28 pouce avec une résolution 176 x 176 pixels et d'une batterie lithium-ion polymère de 200 mAh permettant à l'objet connecté d'être autonome au cours d'une durée de 30 jours. On retrouve également l'indice d'étanchéité 5 ATM, du Bluetooth 5.0 et de la compatibilité et de la compatibilité avec les systèmes d'exploitation Android 5.0 ou iOS 10.0 (ou versions supérieures). Enfin, 14 modes sportifs, le moniteur de fréquence cardiaque, la surveillance du sommeil, un système d'évaluation de la santé et les notifications intelligentes sont essentiellement de la partie.