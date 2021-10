Huawei Watch Fit : le prix de la montre connectée passe sous les 40 €

Envie de vous procurer une montre connectée à moins de 40 euros ? Profitez de ce bon plan Boulanger pour acquérir la Huawei Watch Fit à exactement 39 euros par l'intermédiaire d'une double promotion. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Les montres connectées de la marque Huawei font parler d'elles en cette période automnale. Après la Watch GT 2 et la Watch GT 2 Pro, c'est au tour de la Watch Fit d'être victime d'une baisse de prix.

En ce moment, la Huawei Watch Fit disponible dans son modèle Elegant et dans son coloris blanc est vendue sur le site Boulanger à 69 euros au lieu de 79 euros. L'objet connecté du constructeur chinois est éligible à une offre de remboursement de 30 euros qui est valable jusqu'au 18 novembre 2021 (voir conditions). Grâce à cette ODR, le prix de revient de la montre connectée atteint les 39 euros.

Concernant ses principales caractéristiques, la Huawei Watch Fit est une montre connectée qui embarque un écran tactile AMOLED de 1,64 pouce avec une résolution de 280 x 456 (326 ppi), une mémoire de 4 Go et le système d'exploitation Lite OS. Pour l'autonomie, l'objet connecté peut être utilisé pendant une durée maximale de 10 jours après un temps de chargement complet de 65 minutes. Compatible avec le Bluetooth 5.0, la Watch Fit peut être reliée en sans-fil avec des appareils tournant sous Android 5.0 (et modèle supérieur) et iOS 9.0 (et version ultérieure). On retrouvera divers capteurs (accéléromètre, gyroscope, capteur de fréquence cardiaque, capteur de lumière ambiante, capteur capacitif), 96 modes d'exercices avec objectif, 12 animations d'entraînement et les traditionnelles notifications (SMS, appels, email, agenda, réseaux sociaux, météo, alarme, chronomètre, compte à rebours).