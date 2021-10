La Huawei Watch GT 2 est désormais abordable grâce à ce bon plan

Vous souhaitez vous procurer la Watch GT 2 pour vos prochaines séances sportives ? Sachez que la montre connectée de Huawei fait l'objet d'une offre de remboursement. Et grâce à cette ODR, l'objet connecté peut être obtenu à 85 euros chez Amazon. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Deux ans après sa sortie officielle, la Huawei Watch GT 2 devient de plus en plus abordable en termes de prix.

Affichée au prix conseillé de 229,99 euros durant sa commercialisation, la montre connectée disponible dans son modèle 46 mm est au tarif réduit de 115 euros chez Amazon. Jusqu'au jeudi 18 novembre 2021, l'objet connecté de la marque chinoise est éligible à une offre de remboursement de 30 euros. Ainsi, avec cette ODR (voir conditions), la Huawei Watch GT 2 atteint un prix de revient de 85 euros.

Pour en revenir à la Watch GT 2, la montre connectée de Huawei dispose d'un écran 3D de 1,39 pouce, de deux systèmes de géolocalisation, du processeur Kirin A1 et d'une belle autonomie de 2 semaines. L'objet connecté permet à ses utilisateurs de suivre leur sommeil via TruSleep et de mieux comprendre leur état de stress par l’intermédiaire de TruRelax. Enfin, la Huawei Watch GT 2 peut être synchronisée avec des appareils tournant sous Android 4.4 (ou version ultérieure) et iOS 9.0 (ou version supérieure).