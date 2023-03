Jabra Elite 85t : belle offre à saisir sur les excellents écouteurs sans fil

Des écouteurs sans fil de la marque Jabra font l'objet d'une belle offre à saisir chez trois revendeurs en France. Les Elite 85t sont effectivement proposés à moins de 130 euros sur Amazon et chez Fnac/Darty.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LES ÉCOUTEURS JABRA ELITE 85T (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LES ÉCOUTEURS JABRA ELITE 85T (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LES ÉCOUTEURS JABRA ELITE 85T (DARTY)

Profitez de l'arrivée de la saison printanière pour vous procurer les écouteurs sans fil Jabra Elite 85t à un très bon prix. Amazon et le groupe Fnac/Darty vous permettent de les acquérir dans un coloris noir titane au tarif de 129,99 euros ; soit le meilleur prix constaté jusqu'à maintenant.

Commercialisés il y a plus de deux ans, les Jabra Elite 85t sont des écouteurs sans fil de type True Wireless qui ont la particularité d'être équipés de la technologie Jabra Advanced Active Noise Cancellation permettant un contrôle total du son grâce au curseur ANC réglable, combiné à 6 microphones intégrés pour des appels au son cristallin.

Les écouteurs embarquent des haut-parleurs de 12 mm pour un son clair et sont compatibles avec les assistants vocaux Alexa, Siri et Google Assistant. Au niveau de l'autonomie, les accessoires peuvent être utilisés jusqu'à 5,5 heures avec l'ANC activée, jusqu'à 25 heures avec le boîtier de chargement et jusqu'à 31 h sans l'ANC. Pour terminer, les Elite 85t de Jabra sont fournis avec un étui de chargement sans fil, un câble de chargement USB-C et 3 embouts ovales en silicone.