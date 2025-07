Ce scooter se conduit tout seul… et veut vous faire oublier la voiture avec ses technologies du futur

Un nouveau scooter électrique étonne avec ses fonctions dignes d’une voiture autonome. Conçu en Chine, l’Omo X veut séduire les amateurs de technologie.

Depuis quelques temps, les voitures autonomes attirent toute l’attention. Les robotaxis de Tesla, déjà en circulation, ont provoqué plusieurs incidents, et son système FSD (Full Self-Driving) très attendu doit arriver en septembre 2025. Mais la conduite autonome ne se limite plus aux véhicules à quatre roues. Désormais, même les scooters se lancent dans cette révolution. L’entreprise chinoise Omoway, fondée par d’anciens responsables de Xpeng, présente un modèle qui bouscule le marché : l’Omo X.

Révélé récemment à Jakarta, l’Omo X a impressionné en arrivant tout seul sur scène grâce à son système Halo Pilot. Ce scooter peut s’auto-garer, avancer ou reculer sans intervention, et même s’équilibrer à basse vitesse. Il propose aussi un régulateur adaptatif, un avertisseur de collision, une assistance au freinage d’urgence et une surveillance des angles morts. Avec toutes ces fonctions, ce dernier se rapproche plus d’une voiture autonome que d’un simple deux-roues. Omoway veut ainsi conquérir les marchés d’Asie du Sud-Est, où les scooters représentent un mode de transport quotidien pour des millions de personnes.

L’Omo X apporte la conduite autonome haut de gamme aux scooters électriques

L’Omo X mise aussi sur un cadre modulable pour séduire tous les profils. Les utilisateurs peuvent passer d’un modèle « step-through » facile à enjamber, à une version plus sportive ou à une configuration pour les longs trajets. Cette flexibilité s’adapte aux besoins variés des conducteurs urbains. Prévu pour début 2026, ce scooter coûtera autour de 3 500 € en Europe. Un tarif plus élevé qu’un scooter classique, mais inférieur à celui des motos électriques haut de gamme. Selon Omoway, le prix reste accessible tout en offrant des fonctionnalités avancées comparables à celles des voitures.

Avec ses nombreuses caméras et capteurs, ce scooter intègre des technologies habituellement réservées aux voitures de luxe. Mais cette sophistication à un coût : un poids plus élevé, des pièces plus complexes et un entretien potentiellement plus contraignant. De plus, certains utilisateurs pourraient préférer la simplicité d’un scooter classique, surtout dans les régions où la robustesse et le prix bas restent prioritaires. L’Omo X veut prouver que la mobilité urbaine peut devenir intelligente et évolutive grâce à des mises à jour logicielles. Reste à savoir si le public est prêt à accepter un scooter qui pense et roule (presque) tout seul.