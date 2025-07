Les tests du Pixel 10 Pro Fold sont là… Ne comptez pas sur des performances record

Google prépare son prochain smartphone pliant, le Pixel 10 Pro Fold, mais les premiers tests ne rassurent pas. Le nouveau processeur Tensor G5 montre des performances moyennes. Un résultat inattendu pour un modèle censé rivaliser avec les meilleurs.

Depuis quelques années, Google développe ses propres puces pour équiper ses smartphones Pixel. Cette stratégie vise à offrir plus de contrôle sur la performance et l’optimisation logicielle. Mais face à des concurrents comme Qualcomm ou MediaTek, la course à la puissance est rude. Chaque nouveau modèle est donc très attendu, notamment pour ses résultats dans les tests de performance. Ces données donnent un premier aperçu du potentiel réel d’un smartphone avant sa sortie.

Le futur Pixel 10 Pro Fold a récemment été repéré sur Geekbench, équipé de la puce Tensor G5. Ce nouveau processeur a obtenu 2 276 points en simple cœur et 6 173 points en multi-cœur. Ces résultats restent inférieurs aux leaders actuels comme le Snapdragon 8 Elite, qui dépasse les 9 000 points en multi-cœur. La configuration de la puce révèle un cœur Cortex-X4 à 3,78 GHz, cinq cœurs Cortex-A725 à 3,05 GHz et deux cœurs Cortex-A520 à 2,25 GHz. Le smartphone testé disposait de 16 Go de RAM et fonctionnait sous Android 16.

Le Tensor G5 affiche des performances modestes malgré sa nouvelle architecture sur le Pixel 10 Pro Fold

Google a intégré une nouvelle puce graphique, la PowerVR DXT-48-1536 développée par Imagination Technologies. Cette combinaison devait permettre au Tensor G5 d’offrir une meilleure puissance graphique et une gestion plus fluide des applications. Cependant, le passage à une gravure en 3 nm (ou possiblement 5 nm selon certaines sources) n’a pas suffi à combler l’écart avec les processeurs concurrents. Malgré une amélioration par rapport à la première version testée, les performances restent proches des anciens modèles comme le Dimensity 9300.

Ces résultats pourraient s’expliquer par l’utilisation de cœurs Arm plus anciens et un modem Exynos qui peut freiner l’ensemble. Google semble miser davantage sur l’optimisation logicielle que sur la puissance brute. Même si la puce promet une meilleure efficacité énergétique, elle pourrait décevoir ceux qui attendent des performances haut de gamme. Le Pixel 10 Pro Fold mise avant tout sur son design pliant et ses fonctionnalités logicielles avancées. Mais à quelques mois de sa sortie, ces scores laissent planer le doute sur sa capacité à rivaliser avec les modèles les récents, comme le tout nouveau Galaxy Z Fold 7.