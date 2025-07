OpenAI va lancer son navigateur Web boosté à l’IA, Chrome n’a qu’à bien se tenir

OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, s'apprête à lancer un navigateur Internet faisant la part belle à l'IA. L'objectif est affiché : grignoter les parts de marché de Chrome, le navigateur le plus utilisé au monde.

Le navigateur Chrome de Google est utilisé par plus de 3 milliards de personnes à travers le monde. Un chiffre qui donne le tournis. Avec presque 70 % de parts de marché, le logiciel est loin, très loin devant Safari, sur la deuxième marche du podium avec 16 %. Aujourd'hui, on voit mal qui pourrait venir concurrencer sérieusement la firme de Mountain View sur ce secteur. Ce ne sont pourtant pas les alternatives convaincantes qui manquent : Opera, Brave, Firefox, Edge… Mais faire changer nos habitudes n'est pas facile.

Une entreprise pourrait y arriver cela dit. OpenAI, derrière ChatGPT, a déjà commencé à marcher sur les plates-bandes de Google en lançant son propre moteur de recherche. La logique voudrait qu'elle aille plus loin, et c'est justement ce qu'il va se passer. Selon des sources proches du dossier, OpenAI s'apprête à lancer un navigateur Web dans les prochaines semaines. Son but n'est pas un secret : récolter encore plus de données sur les internautes pour les transformer en revenus.

Le navigateur Internet d'OpenAI devrait être lancé très bientôt

Formulé ainsi, ça ne donne pas très envie. Mais c'est exactement ce que fait Google depuis des années pour nous afficher des publicités ciblées. Ce sont elles qui permettent à Chrome, Gmail, Drive et consorts de rester gratuits. De son côté, OpenAI espère que les 500 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT basculeront sur son navigateur une fois celui-ci lancé. Quant à savoir à quoi il ressemblera, nous en avons une petite idée.

Toujours d'après les personnes approchées par Reuters, le navigateur d'OpenAI proposera une interface de conversation similaire à celle de ChatGPT. C'est une approche différente de celle qui consiste à cliquer sur des liens pour atterrir sur un site. Évidemment, l'intelligence artificielle sera à la manœuvre, comme c'est le cas dans de plus en plus de programmes du même genre. En plus de ne pas dépayser les utilisateurs, cela permettra au groupe de Sam Altman de mieux contrôler les données récoltées.