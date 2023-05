Le Chromecast HD avec Google TV revient à un très bon prix grâce à cette offre

Envie de vous procurer le très bon Chromecast HD avec Google TV ? Chez Auchan, l'appareil de streaming conçu par Google peut vous revenir à moins de 30 euros. Mais attention, l'offre d'Auchan est à durée limitée !

Jusqu'au mardi 23 mai 2023, l'enseigne Auchan vous permet d'avoir 10 euros offerts sur votre cagnotte fidélité grâce à l'achat du Chromecast HD avec Google TV. Disponible à 39,99 euros, l'appareil de streaming vous revient donc à 29,99 euros. Pour information, la livraison du produit est gratuite en magasin ou Drive Auchan et les 10 euros crédits sur le compte fidélité pourront être utilisés dès le lendemain de l'achat.

Disponible dans un coloris blanc, le Google Chromecast avec Google TV qui est associé au bon plan Auchan est un appareil de streaming qui prend en charge la résolution HD. Relié au port HDMI du téléviseur, le dispositif se connecte grâce au Wi-Fi et est compatible avec de nombreuses applications de streaming. L'objet connecté embarque l'assistant vocal Google Assistant et est fourni avec une télécommande pour une navigation facile. Et hormis la télécommande, le Chromecast HD est accompagné de deux piles AAA, d'un câble d'alimentation de 1,5 m et d'un adaptateur secteur.

