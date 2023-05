Les tablettes Xiaomi Pad 5 et OPPO Pad Air à prix mini pour les Envies d’été chez AliExpress

AliExpress célèbre l'arrivée prochaine de l'été avec une grande période de promotion de plusieurs jours. Parmi toutes les offres, on a trouvé une tablette Xiaomi Pad 5 et l'OPPO Pad Air à prix cassé ! On vous en dit plus ci-dessous.

Après les French Days, AliExpress continuent de proposer des prix mini grâce aux Envies d'été, une période de promotion qui dure jusqu'au 15 mai prochain à 8h59 et qui vous permet de profiter de prix cassés sur une multitude de produits.

Pendant ces quelques jours, vous pouvez ainsi par exemple profiter de la tablette Xiaomi Pad 5 pour 290,65€ au lieu de 320,65€ grâce au code promo FRMAY30. Elle est expédiée depuis la France métropolitaine et livrée gratuitement en 3 jours à peine.

Avec cette tablette, pour moins de 300€, vous profitez d'un appareil performant parfait pour le travail comme pour vos loisirs. Elle propose notamment un affichage WQHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et un processeur Qualcomm Snapdragon 860 pour une fluidité exceptionnelle et une immersion totale dans tous vos contenus. On apprécie également sa batterie de 8720mAh qui lui permet de tenir très longtemps sans faiblir. En somme, avec la Xiaomi Pad 5, vous profitez de prestations haut de gamme pour un prix abordable.

La tablette OPPO Pad Air à moins de 200€

Jusqu'au 15 mai prochain, AliExpress vous propose également la tablette OPPO Pad Air à prix mini. Une offre parfaite pour tout ceux qui cherchent une tablette à un prix vraiment petit. D'habitude à 209€, elle est en ce moment disponible pour seulement 189€ grâce au code promo FRMAY20. Elle est également expédiée depuis la France métropolitaine et livrée gratuitement.

Très performante, surtout pour cette gamme de prix, elle propose 4Go de RAM avec 64Go de stockage SSD, ainsi qu'un processeur Snapdragon 680 Octa Core. Elle peut ainsi vous suivre dans toutes vos activités. On note également sa batterie de 7100 mAh et osn chargeur de 18W, des prestations rares pour moins de 200€. Enfin, on trouve aussi sur sa fiche technique un affichage de 10,36″ avec un taux de rafraîchissement de 60Hz et une résolution de 2000×1200 FHD+ pour une image de qualité.

Jusqu'à -70% pendant les Envies d'été chez AliExpress

Ces offres ne vous suffisent pas ? Rendez-vous vite chez AliExpress pour découvrir l'intégralité des Envies d'été ! Pendant ces quelques jours, l'enseigne propose jusqu'à -70% de remise immédiate sur de nombreux articles et dans tous les rayons. Elle propose également -2€ de réduction tous les 20€ d'achat (limité à -8€).

Mais ce n'est pas tout ! Grâce à plusieurs codes promo exclusifs, vous pouvez profiter d'une remise supplémentaire jusqu'à -300€ :

-10€ de remise dès 100€ d'achat avec le code FRMAY10

-20€ de remise dès 200€ d'achat avec le code FRMAY20

-30€ de remise dès 300€ d'achat avec le code FRMAY30

