GoPro HERO9 Black : l’excellente caméra est à prix très avantageux, vite !

Avis aux membres du ClubR Rakuten ! Jusqu'à ce soir seulement, vous avez la possibilité de bénéficier de près de 60 euros sur votre cagnotte grâce à l'achat de l'excellente GoPro HERO9 chez Rakuten. Tous les détails du bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

En ce lundi 15 mai 2023, de 18 heures à 23h59, Rakuten effectue son Happy Hour sur tout l'univers high-tech. Grâce à l'opération, les membres du ClubR Rakuten peuvent ainsi obtenir jusqu'à 30% remboursés parmi une sélection d'articles et de boutiques.

Parmi les produits éligibles à l'offre, on retrouve la GoPro HERO9 Black qui est proposée par Rakuten au prix de 299 euros, via la boutique officielle Boulanger. Pour tout achat de la caméra de sport, la somme de 59,80 euros sera disponible sur le compte client du ClubR Rakuten. Cela représente 20% du montrant de la caméra GoPro et un prix de revient de 239,20 euros.

Pour rappel, la GoPro HERO9 Black est une caméra qui peut réaliser de superbes vidéos avec une résolution en 5K et capturer de belles photos avec une résolution de 20 MP. Parmi les principales fonctionnalités, on retrouve essentiellement la stabilisation HyperSmooth 3.0 avec maintien de l'horizon, 5 prises de vue, des modes préréglés pour une utilisation rapide et pratique, la diffusion en direct 1080p et plusieurs modes vidéo.

L'appareil est doté d'un écran frontal, d'un écran arrière tactile, de trois microphones intégrés avec réduction du bruit de vent et d'une batterie rechargeable de 1720 mAh. Pour terminer, la GoPro HERO9 Black est livrée avec une fixation adhésive incurvée, une boucle de fixation, un câble USB-C, une vis moletée et un étui de transport.