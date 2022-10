Bon plan Cdiscount : La barre de son 2.1 Samsung HW-K335 affiché à moins de 80 euros

Alors que le Prime Day bat son plein chez Amazon, les autres revendeurs en ligne ne restent pas les doigts de pied en éventail. Cdiscount nous propose une barre de son Samsung 2.1 130W pour moins de 80 euros. Vous ne trouverez pas moins cher ailleurs.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Amazon ne sont pas les seuls à faire des promotions à l'occasion du Prime Day. Cdiscount propose aussi des bons plans irrésistibles. Le site de e-commerce affiche ainsi la barre de son Samsung HW-K335 à 79,99 euros au lieu de 99,99 euros. Pour un système son 2.1 130W, c’est un prix très attractif.

Vous avez un grand téléviseur avec une image magnifique. Mais avez-vous un bon son ? Pour regarder un film ou un match de football et vivre une expérience immersive, le son est tout aussi important que l’image. Malheureusement, même les téléviseurs haut de gamme ne propose pas une qualité sonore incroyable. Pour obtenir un meilleur résultat, il est nécessaire d’installer un équipement sonore dédié.

Si vous cherchez une barre de son d’entrée de gamme pour améliorer le son de votre téléviseur, le modèle Samsung HW-K335 devrait vous intéresser. Elle est simple d’utilisation et compatible Dolby Digital et DTS Digital Surround. Pour moins de 80 euros, vous obtenez un son équilibré et puissant qui vous permettra d’améliorer grandement votre installation existante.

D’une puissance totale de 130W, cette barre de son dispose de deux enceintes et d’un caisson de basse. En plus, cette barre de son prend peu de place et passera assez inaperçu sur votre meuble TV.

Par ailleurs, cette barre de son est équipée du Bluetooth. Vous pourrez donc la contrôler depuis votre smartphone grâce à l’application dédiée mais aussi jouer votre musique depuis votre téléphone directement sur l’enceinte.