Le très bon casque Sony WH-1000XM4 est à moins de 240 €

Envie de vous offrir un très bon casque sans fil à réduction de bruit ? Craquez alors sur ce bon plan Darty qui vous permet d'avoir le Sony WH-1000XM4 à moins de 240 euros, dans le cadre d'une offre à durée très limitée.

Après les écouteurs Sony WF-1000XM4, c'est au tour d'un autre produit de la marque japonaise de faire l'objet d'une belle offre promotionnelle jusqu'à demain soir.

En effet, le très bon casque Sony WH-1000XM4 proposé dans un coloris noir est vendu par Darty au prix de 237,99 euros au lieu de 279,99 euros. La réduction de 42 euros se fait en ajoutant simplement l'article durant l'étape de la commande. Pour information, l'article est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Compatible avec les appareils fonctionnant sous les systèmes iOS et Android, le prédécesseur du Sony WH-1000XM5 dispose surtout de la réduction de bruit, personnalisable sur 20 niveaux. Il embarque aussi une autonomie maximale de 38 heures et, grâce à la fonction de charge rapide, un temps de 10 minutes de chargement suffit pour avoir 5 heures d’écoute supplémentaire. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le casque, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test du Sony WH-1000XM4.