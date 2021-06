Bon plan casque gaming : le SteelSeries Arctis 7P est à prix réduit chez Boulanger

Vous avez récemment acheté une PS5 ou une Xbox Series et vous souhaitez jouer à vos jeux préférés tout en ayant un bon casque ? C'est possible grâce à ce bon plan Boulanger où le SteelSeries Arctis 7P est à prix réduit avec un code promotionnel.

Juste avant les prochaines soldes d'été 2021, Boulanger vous permet de faire une bonne affaire dans son rayon casque pour console.

En effet, au cours d'une durée indéterminée, le site marchand français propose l'excellent casque sans fil SteelSeries Arctis 7P à exactement 127,62 euros au lieu de 179,99 euros. Afin d'obtenir le tarif promotionnel, il suffit de saisir le coupon VIP15 qui doit être saisi durant l'étape de la commande. Pour information, les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison à domicile ou en point relais.

Disponible dans un coloris blanc, le Arctis 7P de SteelSeries est un casque qui a été spécialement conçu pour les consoles PS5 et Xbox Series mais l'accessoire est aussi compatible sur les PC, les tablettes et les smartphones. Doté d'un micro rétractable, le casque sans fil possède une belle autonomie de 24 heures ; ce qui vous donne la possibilité de jouer sans interruption. L'appareil dispose des commandes intégrées faciles d'accès (notamment la tonalité latérale), d'un serre-tête léger et durable en acier ainsi qu'un large bandeau élastique réglable, et offre une connectivité sans fil et sans perte à très faible latence.