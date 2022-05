Le très bon casque gaming HyperX Cloud Alpha Pro est à 69,99 € pour les French Days

Avis aux joueuses et aux joueurs à la recherche d'un casque gaming en promotion ! Durant les French Days, le HyperX Cloud Alpha Pro est vendu par Darty à 69,99 euros par l'intermédiaire d'une réduction de 30%.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce deal consacré à l'univers du gaming aux French Days 2022, l'enseigne Darty propose sur son site ligne un casque filaire la marque HyperX à prix réduit. Actuellement, il est possible de se procurer le Cloud Alpha Pro dans un coloris noir au tarif de 69,99 euros au lieu de 99,99 euros ; soit une remise immédiate de 30 euros de la part de Darty. Pour information, le casque gaming est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en magasin Darty.

Compatible avec les PC, les consoles PlayStation (PS4 et PS5) et Xbox (One, Series X|S) et les autres plateformes munies d’un port de 3,5mm, le Cloud Alpha Pro de HyperX est un casque audio avec microphone anti-bruit détachable.

L'appareil dispose d'une mousse à mémoire de forme rouge de première qualité, d'un bandeau élargi et d'un similicuir plus souple et plus flexible, d'un cadre en aluminium et d'un câble tressé détachable. Certifié par Discord et TeamSpeak, le casque possède notamment une réponse en fréquence de 13 Hz à 27 000 Hz et une impédance de 65 ohms.