Belle offre à saisir sur le casque filaire officiel Xbox pour consoles Xbox et PC

Voici une offre intéressante pour celles et ceux qui sont à la recherche d'une promotion sur le casque filaire officiel Xbox ! Actuellement, l'accessoire créé et designé par Microsoft bénéficie de 30% de réduction chez Amazon.

Direction la version française du site e-commerce Amazon où il est possible d'avoir le casque filaire officiel Xbox à prix réduit. Compatible avec notamment les consoles Xbox Series X et Xbox Series S, le casque conçu par Microsoft est vendu en ce moment au tarif de 41,99 euros au lieu de 59,99 euros ; soit une remise immédiate de 18 euros de la part d'Amazon.

Sorti à la rentrée 2021, le casque filaire officiel Xbox permet aux joueurs de se connecter directement à la manette sans fil Xbox au moyen de la prise jack de 3,5 mm. Aucune batterie n’est requise. Hormis les consoles Xbox Series X|S, l'accessoire fonctionne aussi sur Xbox One et les PC tournant sous Windows 10. Le casque prend en charge les technologies de son spatial (notamment Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone:X) pour un réalisme et une précision audio qui englobe entièrement le joueur. Enfin, l'appareil dispose d'un design léger et flexible avec le serre-tête réglable qui offre une expérience confortable pendant les sessions de jeu prolongées.

