GeForce RTX 3070 Ti : la carte graphique gaming de MSI est à 769,90 €

Une carte graphique conçue pour le gaming fait l'objet d'un très bon deal sur le site Rue du Commerce. Actuellement, la MSI GeForce RTX 3070 Ti est vendue par le marchand français à moins de 770 euros.

L'univers de l'informatique et le monde du gaming sont à l'honneur chez Rue du Commerce. Après le processeur AMD Ryzen 5 5600G à un bon prix, voici une belle offre à saisir concernant une carte graphique.

En effet, la GeForce RTX 3070 Ti signée MSI est vendue en ce moment par Rue du Commerce au tarif de 769,90 euros ; soit près de 100 euros moins cher par rapport au prix constaté chez d'autres revendeurs ayant du stock. Pour information, la livraison du produit peut se faire gratuitement en point relais.

Conçue par MSI et NVIDIA, la GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G est une carte graphique contenant un PCI Express Gen 4, 6144 Units, une mémoire GDDR6X de 8 Gb, une mémoire bus de 256-bit, une fréquence du GPU Boost de 1770 MHz, une vitesse mémoire de 19 Gbps, quatre moniteurs, une résolution numérique maximale de 7680 x 4320 px, la technologie G-SYNC et une consommation électrique de 290 W. On retrouvera aussi 3 DisplayPort, un port HDMI 2.1, la version, le DirectX 12 API et la version OpenGL 4.6. Au niveau des dimensions, l'accessoire mesure 305 x 120 x 57 mm.

