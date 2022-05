Idéal pour le jeu, le processeur AMD Ryzen 5 5600G est à un bon prix

Belle offre à saisir sur le site Rue du Commerce à propos d'un processeur AMD dédié au jeu ! En ce moment, le Ryzen 5 5600G est proposé sous les 190 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est probablement l'une des meilleures offres du moment concernant le Ryzen 5 5600G signé AMD. En effet, le processeur du constructeur américain conçu pour le gaming devient abordable grâce à ce deal en provenance de Rue du Commerce.

Alors qu'on peut le trouver aux alentours des 215 euros sur d'autres sites e-commerce, Rue du Commerce propose le processeur AMD Ryzen 5 5600G à exactement 189,90 euros ; soit une baisse de 25 euros par rapport au prix constaté.

À moins de 190 euros, le Ryzen Ryzen 5 5600G d'AMD bénéficie d'un bon rapport-qualité prix. Concernant les caractéristiques techniques du produit, on retrouve un CPU de 6 cœurs, 12 threads, une mémoire cache L2 totale de 3 MB et une enveloppe thermique nominale de 65 W. Idéal pour les PC tournant sous les systèmes d'exploitation Microsoft Windows et Ubuntu, le processeur AMD Ryzen 5 5600G peut atteindre une fréquence maximale de 4,4 Ghz en mode boost et assure une compatibilité avec les cartes mères embarquant un socket AM4.

À voir aussi : notre guide d'achat sur les meilleurs processeurs en 2022