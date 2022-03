MacBook Air avec puce M1 : l’ordinateur portable d’Apple est à prix réduit

Le MacBook Air avec sa puce M1 fait rarement l'objet d'un bon plan. Si vous avez l'intention d'acquérir l'ordinateur portable d'Apple, sachez qu'Amazon et Leclerc le proposent à exactement 999 euros. Focus sur ce nouveau deal dans le domaine de l'informatique !

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE MACBOOK AIR AVEC M1 (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE MACBOOK AIR AVEC M1 (LECLERC)

Alors que les gamers ont toujours la possibilité d'avoir le HP Victus 16″ en promotion, les Apple addicts peuvent se procurer le MacBook Air doté de sa célèbre puce M1.

Actuellement, le modèle 256 Go de l'ordinateur portable de la marque à la pomme est proposé par Amazon et Leclerc au prix de 999 euros au lieu de 1029 euros ; soit une remise immédiate et non négligeable de 30 euros.

Pour rappel, le MacBook Air d'Apple qui est sorti en 2020 est un ordinateur portable équipé d'un écran Retina de 13,3 pouces avec un affichage True Tone et une résolution de 2560 x 1600 pixels. Il est aussi doté de la puce Apple M1 avec CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs et Neural Engine 16 cœurs, de 8 Go de mémoire unifiée et d'un SSD de 256 Go. Pour terminer, on retrouvera deux ports Thunderbolt/USB 4 avec prise en charge de : Recharge, DisplayPort, Thunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gbit/s) et USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s).