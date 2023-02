iPhone 14 Plus : la version 128 Go du smartphone Apple est à son prix le plus bas

L'iPhone 14 Plus fait l'objet d'une promotionnelle intéressante chez Amazon. L'un des derniers smartphones Apple proposé dans sa version 128 Go atteint son prix le plus bas sur le site du géant du commerce en ligne.

Pour ce nouveau bon plan consacré à l'univers Apple, Amazon vous propose de vous procurer l'iPhone 14 Plus à prix réduit. Vendu au prix conseillé de 1159 euros durant sa commercialisation en France, le smartphone de la marque Apple proposé dans son coloris blanc et sa version 128 Go voit son tarif diminuer à exactement 959 euros.

Pour information, il s'agit d'un produit neuf vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire. D'autres coloris sont aussi suggérés mais à des prix supérieurs.

L’iPhone 14 Plus dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une définition de 2778 x 1284 pixels. Niveau performance, le smartphone Apple est équipé du processeur Apple A15 Bionic et d'une mémoire vive de 6 Go. Côté photo/vidéo, l’iPhone 14 Plus se dote d'un double appareil photo 12 MP (Ultra Wide, Main) et d'une caméra TrueDepth de 12 MP. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test de l'iPhone 14 Plus.