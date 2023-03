Xiaomi 12X et 12 : Amazon casse les prix des deux smartphones 5G

Vous hésitez entre le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 ? Durant les ventes flash de printemps d'Amazon, les deux smartphones 5G de la marque chinoise sont vendus à prix cassés par le célèbre site de commerce en ligne.

Les ventes flash de printemps d'Amazon prennent fin ce soir et il est encore temps de faire de bonnes affaires. Pendant quelques heures encore, Amazon propose deux smartphones 5G de la marque Xiaomi à prix réduits.

Disponible en deux coloris au choix et dans sa version 256 Go, le Xiaomi 12X est au tarif de 399,90 euros. De son côté, le Xiaomi 12 (128 Go) est vendu 100 euros plus cher ; soit 499,90 euros. Pour information, les deux téléphones bénéficient d'une garantie de deux ans et peuvent être payés en plusieurs fois sans frais.

Le Xiaomi 12X et le Xiaomi 12 se ressemblent beaucoup si l'on se fie à leurs fiches techniques respectives. Les deux smartphones liés aux offres Amazon sont en effet équipés d'un écran AMOLED de 6,28 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go ou de 256 Go suivant le modèle choisi, d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur de 50 + 13 + 5 MP et un capteur frontal de 32 MP. Du côté des processeurs, le 12X de Xiaomi est doté du Snapdragon 870 alors que le Xiaomi 12 dispose du Snapdragon 8 Gen 1.