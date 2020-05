BMW travaille sur une berline M5 électrique avec 1006 chevaux !

BMW travaille actuellement sur une berline M5 électrique dotée d’une puissance de 1006 chevaux ! C’est en tout cas ce que rapportent nos confrères du magazine britannique Car. Selon leurs informations, la berline embarquerait trois moteurs de 250 kW pour atteindre cette puissance.

Alors que BMW vient récemment de lever le voile sur son SUV électrique BMW iX3, le magazine britannique Car nous révèle ce vendredi 29 mai un nouveau projet du constructeur allemand. Selon leurs informations, BMW planche actuellement sur le développement d’une nouvelle version électrique de la M5. Cette berline peut offrir 1006 chevaux de puissance !

Trois moteurs de 250 kW

Cette M5 tout électrique embarque une batterie de 135 kWh et de 400 volts, pour une autonomie affichée de 435 miles, soit 700 kilomètres. Si ces performances sont déjà alléchantes, on peut se demander comment BMW compte doter sa M5 électrique d’une puissance de 1006 chevaux. Toujours selon Car, l’entreprise a opté pour trois moteurs électriques de 250 kW (un à l’avant et deux à l’arrière).

Ce sont pour l’instant les seules informations dont nous disposons sur cette M5 électrique. Il y a quelques semaines, BMW a annulé son projet de supercar hybride rechargeable : la Vision M Next. Une annulation au profit de cette M5 électrique ? L’hypothèse est probable. Pour rappel, le constructeur allemand a récemment adieu à sa légendaire BMW i8.

Le coupé hybride capable de développer 170 kW ne sera plus produit. Cette voiture au design avant-gardiste avait impressionné le public lors de sa sortie en 2014. Avec ses lignes futuristes, ses courbes gracieuses, sa vitesse de pointe de 250 km/h (grâce au combo moteur électrique et essence) et surtout son prix de 145 950 € (hors bonus écologique), la i8 se réservait logiquement à une clientèle aisée.

Malgré un tarif assez élevé, BMW annonce avoir écoulé près de 20 000 exemplaires. Une belle performance. Le concept car i4, dévoilée récemment par BMW, rappelle furieusement la i8 et s’impose déjà comme un digne successeur.

Source : Electrek