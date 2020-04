BMW iX3 : découvrez à quoi ressemble le futur SUV électrique de BMW

Les premières photos du BMW iX3, futur SUV électrique de la marque allemande, ont fuité sur les réseaux sociaux. Nous y découvrons l’avant et l’arrière du véhicule, confirmant la proximité de l’iX3 avec le concept éponyme présenté au salon de Beijing il y a deux ans. La fiche technique ne devrait également pas beaucoup évoluer d’ici le lancement attendu en fin d’année.

BMW sortira bientôt un SUV électrique. Son nom : BMW iX3. Ce n’est pas un secret puisque la marque allemande avait d’ores et déjà annoncé son intention de transformer son concept car dévoilé au salon de Beijing il y a deux ans en un modèle commercial. Il faudra cependant certainement attendre au moins la fin de l’année pour que cela se concrétise. D’ici là, BMW entretient le secret sur cette voiture très attendue, puisqu’elle devrait se positionner face à la redoutable Tesla Model Y de l’industriel américain Elon Musk auquel tout le monde devrait se comparer.

En attendant, de nombreuses questions se posent quant aux différences physiques et technologiques entre le concept-car de 2018 et le futur modèle commercial. Deux visuels, ressemblant à des images destinées à la presse ou à une plaquette commerciale, ont été diffusés sur Instagram. Le premier est visible ci-dessous et le second ci-dessous. Et nous pouvons ainsi jouer au jeu des 7 différences.

Autant de différences techniques que visuelles ?

Vous pouvez remarquer quelques petites retouches ergonomiques si vous comparez ces photos avec celles du concept-car. À l’avant, la calandre est désormais divisée en deux parties, mais la forme reste identique. les phares restent à la même position. À l’arrière, reste aussi très proche, que ce soient les ailes, les feux ou le coffre. BMW a même conservé les LED lumineuses sur les côtés et à l’arrière.

Cette proximité visuelle nous amène à croire que le modèle commercial sera aussi très proche techniquement du concept. Cela voudrait dire que la voiture devrait être équipée d’une batterie de 74 kWh pour une autonomie de 440 km environ. Le moteur, présenté alors comme étant de cinquième génération, offrirait une puissance de 286 chevaux. Notez enfin que la BMW iX3, fabriquée en Chine, pourrait être officialisée en fin d’année 2020. Son prix avoisinerait les 70 000 euros selon certains observateurs. Rappelons qu’une berline électrique, appelée i4, est également attendue, mais pas avant 2021.

Source : scott26.unofficial