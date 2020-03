Voitures électriques : BMW va dire adieu à sa légendaire i8 en avril prochain

Après 6 ans de commercialisation, la BMW i8 s’apprête à tirer sa révérence. Le constructeur vient en effet d’annoncer que son usine de Leipzig allait bientôt stopper la production de la petite hybride sportive.

Au revoir i8 ! À compter d’avril 2020, BMW arrêtera de produire son coupé hybride. Les plus férus d’automobiles s’en souviennent probablement : à sa sortie en 2014, l’i8 avait fait sensation. Très proche du prototype qui avait été dévoilé en 2011 lors du salon de l’auto à Francfort, l’hybride sportive avait été un tournant pour l’évolution de la marque allemande. Développant 170 kW grâce à son moteur essence de 1,5 L et 96 kW via son moteur électrique, la BMW i8 offre une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,4 secondes. Vitesse maximale du véhicule ? 250 km/h, ou 120 km/h si l’on se repose uniquement sur le moteur électrique. La batterie électrique permet de rouler pendant 35 km, tandis que BMW promet une autonomie de 500 km en mode hybride.

Mais c’est surtout par son design futuriste, ses courbes gracieuses et ses petits gadgets comme ses phares laser, que la i8 aura marqué les esprits. Avec un prix de 145 950 € au lancement (hors bonus écologique), le véhicule se réservait surtout aux amateurs de voitures de luxe. Si les avancées technologiques de l’hybride i8 ont servi sur d’autres modèles, et pas uniquement sur des sportives, la i8 s’est vue par ailleurs déclinée en une version décapotable en 2017 nommée Roadster. On ignore pour l’instant si l’i8 aura un successeur, même si la gamme i de BMW ne s’arrête pas en si bon chemin, puisque le constructeur a dévoilé l’an passé un concept car de l’i4.

L’usine BMW de Leipzig va donc stopper toute production de l’i8. Depuis 2019, BMW commercialise un modèle en édition limitée, l’Ultimate Sophisto, dont la production s’arrêtera en avril prochain. Selon le site Autoblog, la dernière i8 standard vient quant à elle d’être livrée par BMW à un client. Au final, BMW aura écoulé un peu plus de 20 000 exemplaires de sa i8, pas si mal.

À lire aussi : voitures électriques, les modèles les plus attendus pour 2020