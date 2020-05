Tesla baisse le prix de ses voitures de 5000 dollars : à quand la même chose en France ?

Face à une forte baisse des ventes de voitures aux États-Unis, Tesla devrait y baisser le prix de ses voitures électriques. Les Model S et Model X profitent d’un rabais de 5000 dollars, tandis que la Model 3, plus économique, ne coutera que 2000 dollars de moins. La Chine devrait aussi profiter d’une baisse. Pourquoi pas encore en France ?

Partout dans le monde, l’industrie automobile est confrontée à une baisse considérable des ventes de véhicules. Emmanuel Macron, lors de la présentation de son plan d’aide à la filière en France, a expliqué que la baisse des ventes en France devrait atteindre les 500 000 voitures sur le premier semestre. D’où un plan de relance de 8 milliards d’euros qui s’appuie essentiellement sur les véhicules propres (électrique, hybride et hybride rechargeable).

Outre Atlantique, le constat est similaire, alors que le pays fait face au confinement pour enrayer la propagation du virus. Les marques américaines ont toutes annoncé de nouvelles facilités de paiement pour dynamiser les ventes, comme un prêt à taux zéro et un report des premières mensualités. Parmi ces marques, vous retrouvez General Motors, Ford ou encore Fiat Chrysler. Et que se passe-t-il chez Tesla ? On baisse les prix.

Jusqu’à 50 000 dollars de rabais

La firme d’Elon Musk a en effet modifié la grille tarifaire de sa boutique en ligne avec quelques rabais intéressants, jusqu’à 6 % du prix final. La Tesla Model X est maintenant vendue 80 000 dollars, la Model S 75 000 dollars et la Model 3, la plus économique du catalogue, 38 000 dollars. Cela représente une baisse de 2000 dollars pour cette dernière et 5000 dollars pour ses deux grandes sœurs.

Même si elle ne concerne pas la France, la baisse des prix n’est pas circonscrite aux États-Unis. Tesla baisse également le prix de certains modèles en Chine. Le rabais se monte à 4 % environ du prix normal et ne concerne que les Model S et Model X. En effet, ces deux dernières sont importées, tandis que la Model 3 vendue en Asie est fabriquée à Shanghai. L’idée est donc de favoriser les voitures produites aux États-Unis où Elon Musk s’est battu pour faire rouvrir son usine de Fremont.

