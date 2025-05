Blink Outdoor 4 : la caméra de surveillance sans fil est en baisse de prix chez Amazon

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent se procurer une caméra de surveillance sans fil en promotion ! Pendant une durée de plusieurs jours, Amazon propose une réduction de 25 % sur sa Blink Outdoor de 4e génération.

Après l'offre Fnac/Darty sur le kit de sécurité TP-Link Tapo, c'est au tour d'Amazon de proposer une baisse de prix sur une de ses caméras de surveillance sans fil. Jusqu'au 6 juin 2025, le géant du commerce en ligne effectue une remise immédiate de 25 % sur l'achat de la Blink Outdoor 4. Grâce à cette réduction, l'objet connecté sans fil passe ainsi de 79,99 euros à 59,99 euros.

Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais. De plus, la Blink Outdoor 4 est accompagnée d'un appareil Sync Module Core, de deux piles AA au lithium métallique, d'un kit de fixation, d'un câble USB et d'un adaptateur secteur.

À propos de ses caractéristiques principales, la Blink Outdoor de 4e génération liée à l'offre Amazon est une caméra de surveillance connectée sans fil qui permet d'avoir un oeil sur l'ensemble de votre domicile, directement depuis votre smartphone grâce à l'application Blink. L'appareil donne la possibilité de profiter de la vidéo en direct HD 1080p, de la vision nocturne infrarouge et du système audio bidirectionnel au son clair.

Très simple d'utilisation, la Blink Outdoor 4 vous offre jusqu'à deux ans d'autonomie et est résistante aux intempéries, par tous les temps (de -20 °C à 45 °C). Enfin, le produit est conforme à la norme IP65, ce qui signifie qu'il est résistant à l'eau et à la poussière pour une utilisation en extérieur.