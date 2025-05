Offrez-vous ce kit TP-Link Tapo caméra de surveillance + 3 accessoires à prix bradé chez Fnac/Darty

Vous avez l'intention de sécuriser votre maison en prévision des prochaines vacances d'été ? Optez pour ce kit TP-Link Tapo incluant une caméra de surveillance et trois accessoires qui est vendu à prix bradé sur les sites du groupe Fnac/Darty.

La Fnac et Darty s'associent pour vous permettre d'économiser 90 euros sur l'achat d'un kit de sécurité. Actuellement, le pack TP-Link Tapo composé d'une caméra de surveillance intérieure, d'un capteur de mouvements connecté, d'un détecteur connecté d'ouverture/fermeture porte et fenêtre, et d'un hub de connexion alarme passe de 149,99 euros à 59,90 euros.

Pour information, la remise de 60 % est effectuée automatiquement par les deux sites marchands français, il n'y a donc aucun coupon de réduction à appliquer ni d'offre de remboursement à remplir. Aussi, l'offre promotionnelle se termine le dimanche 22 juin 2025.

Incluse dans le kit de sécurité, la TP-Link Tapo C225 est une caméra de surveillance intérieure qui dispose d'une résolution en 2K, d'un moteur rotatif (avec suivi de mouvement intelligent), d'une vision nocturne couleur, et d'une alarme sonore et lumineuse.

Cette caméra embarque également l'audio bidirectionnel, un stockage sécurisé, un format vidéo H.264 et le Wi-Fi 2.4 Ghz 802.11 b/g/n. Pour terminer, l'appareil est fourni avec un adaptateur secteur, deux ancrages de montage, deux vis de montage, une base de caméra, une batterie CR2450 et une pile CR2032. Et au niveau des dimensions, la caméra de surveillance intérieure mesure 80 x 80 x 112 mm.