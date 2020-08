BlackBerry n’est pas mort : un smartphone 5G avec clavier physique arrive en 2021

BlackBerry s’apprête à faire un énième retour sur le marché du smartphone. Après l’abandon de TCL, la marque canadienne culte va s’associer avec FIH Mobile et OnwardMobility, deux filiales de Foxconn. Fort de ce nouveau partenariat, BlackBerry lancera un smartphone 5G avec clavier physique dans le courant de l’année 2021.

En 2016, TCL s’associait avec BlackBerry afin de relancer la célèbre marque, surtout connue pour ses smartphones dotés d’un clavier physique. De ce partenariat est né le BlackBerry KEYOne, le BlackBerry KEY2, BlackBerry KEY2 LE et le BlackBerry Motion. Face au succès mitigé des appareils, TCL signait la fin de son accord avec la firme en février dernier, annonçant dans la foulée la fin de la commercialisation des téléphones signés BlackBerry.

BlackBerry renaît de ses cendres

Mais BlackBerry n’a pas encore dit son dernier mot. Dans un communiqué de presse enthousiaste, la marque canadienne vient d’annoncer son grand retour pour 2021. Cette fois, l’entreprise a accordé la licence d’exploitation de la marque BlackBerry à FIH Mobile et OnwardMobility, deux filiales de la manufacture Foxconn. OnwardMobility se chargera de la distribution et de la stratégie marketing tandis que FIH Mobile s’occupera de la partie hardware. De son côté, BlackBerry fournira essentiellement sa marque ainsi que la partie logicielle.

BlackBerry ambitionne de lancer son prochain smartphone dans le courant de l’année 2021. D’après le communiqué, il s’agirait d’un smartphone 5G équipé d’un clavier physique. Fidèle à son image de marque, BlackBerry ciblera surtout le monde de l’entreprise. « Les professionnels de l’entreprise recherchent des terminaux 5G sécurisés axés sur la productivité, sans sacrifier l’expérience utilisateur. Les smartphones BlackBerry sont connus pour protéger les communications, la confidentialité et les données » explique Peter Franklin, PDG de OnwardMobility.

Le responsable s’engage aussi à ce que les prochains smartphones de BlackBerry offrent « tous les attributs et fonctions des smartphones les plus sophistiqués d’aujourd’hui – et plus encore – à un prix compétitif ».

Que pensez-vous de l’énième retour de BlackBerry sur le marché du smartphone face à des concurrents comme Samsung, OnePlus, Xiaomi et Apple ? Pourriez-vous craquer pour un téléphone avec clavier physique ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.