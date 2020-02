BlackBerry ne vendra plus de smartphone Android à partir d’août 2020

Après trois ans, TCL abandonne son partenariat avec la marque canadienne BlackBerry et ne vendra plus de smartphone Android sous cette marque à partir du mois d’août 2020. Aucun nouveau modèle ne sera proposé par TCL d’ici là. Le support technique sera assuré par TCL jusqu’au mois d’août 2022.

C’est sur Twitter que l’information est tombée : TCL abandonne son partenariat avec BlackBerry, quelques semaines après avoir fêté les trois ans de leur collaboration. La firme chinoise, également propriétaire des marques Alcatel et Palm, ne proposera plus de téléphone marqué de la célèbre marque canadienne qui a fait le bonheur des amateurs de clavier complet. Il n’y aura non seulement plus de nouveau smartphone après le KEY2 LE, sorti en 2018, mais TCL arrêtera également la commercialisation des modèles déjà officiels (KEYOne, Motion, KEY2 et KEY2 LE). L’échéance est même annoncée : le 31 août 2020.

D’ici là, vous pouvez donc toujours vous ruer sur les dernières unités en stock, pour ceux qui ne veulent pas passer l’opportunité d’acheter l’un des derniers smartphones sous Android doté d’un clavier complet. Sachez que, si c’est votre cas, le support technique est assuré par TCL jusqu’au 31 août 2022. Cela comprend notamment les mises à jour du système d’exploitation (petites mises à jour, puisque le KEY2 LE, par exemple, est resté coincé sous Oreo). TCL assure également le service après-vente et la durée de garantie.

Un échec commercial

TCL abandonne donc sa licence d’exploitation de la marque BlackBerry en téléphonie mobile. Celle-ci avait été acquise en décembre 2016 et a donné naissance à une demi-douzaine de terminaux, dont les KEYOne et KEY2, lesquels ont reçu un accueil mitigé compte tenu du rapport entre le prix demandé et la fiche technique intégrée. Positionnés comme des terminaux haut de gamme, les smartphones griffés BlackBerry ciblaient les entreprises. Mais ces dernières ont préféré les modèles de marques telles qu’Apple et Samsung.

Cette conclusion n’est qu’une demi-surprise : cela fait un an et demi que TCL n’a pas renouvelé son offre BlackBerry avec un nouveau modèle. Et une question se pose quant à la fin de ce partenariat. TCL n’était pas le seul constructeur à avoir acquis une licence d’exploitation de la marque BlackBerry. Deux autres sociétés en ont également acheté une : Optiemus Infracom en Inde (qui a créé l’Evolve et l’Evolve X) et BB Merah Putih en Indonésie (qui a créé l’Aurora). Eux aussi n’ont pas renouvelé leurs offres respectives en 2019 (et il n’est pas certain que les entreprises soient encore actives). BlackBerry compte-t-il donc signer un nouveau partenariat pour succéder à TCL ? Pas sûr.