ZTE Axon 20 5G : le premier smartphone avec caméra sous l’écran arrive le 1er septembre 2020

ZTE sera le premier à dégainer son smartphone avec une caméra sous l’écran. Le produit n’a pas encore été dévoilé officiellement, mais le constructeur a déjà annoncé la sortie du terminal pour le 1er septembre prochain.

ZTE sera le premier constructeur à commercialiser un smartphone disposant d’un appareil photo sous l’écran. La firme chinoise l’a fièrement annoncé dans une affiche teasing : l’Axon 20 5G sera le premier terminal du marché à proposer cette technologie au grand public.

Du smartphone, on ne sait rien, à part des rumeurs. ZTE a simplement indiqué que le produit serait présenté le 1er septembre prochain lors d’un « événement de lancement ». La marque met juste en avant sa particularité technologique, mais montre également une partie de son design. Comme nous pouvons le voir, le smartphone ne dispose par de bord, ni d’encoche, ni même de poinçon.

Car c’est tout là l’intérêt de l’APN selfie sous l’écran : libérer l’espace pour offrir un affichage plein. Si les constructeurs ont appris à jouer avec l’APN frontal sur leur design, sa présence reste une donnée avec laquelle il faut composer. Avec une telle technologie, ce souci s’efface.

Une innovation attendue depuis longtemps

Les constructeurs tentent depuis un moment de faire disparaître l’APN frontal. Asus et Oppo ont par exemple fait le choix du module photo rétractable avec le Zenfone 6 et le Reno 2. Xiaomi cherche des pistes de son côté, déposant des brevets allant dans ce sens. Le constructeur avait même annoncé la sortie prochaine d’un terminal avec APN sous l’écran. Finalement, ce sera ZTE qui lui grillera la priorité, sauf grosse surprise.

Selon les fuites, le ZTE Axon 20 5G devrait embarquer un écran OLED de 6,92 pouces sans aucune fioriture et d’une définition de 2460 x 1080 pixels. On évoque également un APN sous l’écran de 32 mégapixels, un module photo de 64 mégapixels à l’arrière, un SoC inconnu avec une cadence maximale de 2,4 Ghz, 12 Go de RAM et une batterie de 4120 mAh. Comme son nom l’indique, le smartphone sera compatible 5G. Il faut maintenant attendre le 1er septembre pour découvrir le terminal dans son intégralité.

