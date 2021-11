La SNCF se met aussi au Black Friday avec sa carte Avantage à moitié prix

Voyager en train et à prix réduit dans toute la France, c'est possible avec la SNCF. À l'occasion du Black Friday, la célèbre Société Nationale des Chemins de Fer français propose d'acquérir à moitié prix sa carte Avantage. Toutes les informations de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

En ce moment, la SNCF permet de profiter de son Black Friday en avant-première. À cette occasion, jusqu'au lundi 29 novembre 2021, la carte Avantage est à 25 euros au lieu de 49 euros. Cette offre promotionnelle est valable pour toute nouvelle souscription ou pour tout renouvellement à la carte Avantage pendant un an.

Se déclinant en trois catégories, la carte Avantage est dédiée aux tranches d'âge : entre 12 et 27 ans (Jeune), entre 27 et 59 ans (Adulte) et les 60 ans et plus (Senior). Ces cartes donnent la possibilité à ses titulaires de profiter de privilèges intéressants pour ceux qui voyagent régulièrement sur le réseau SNCF, comme une réduction de 30% sur les voyages en train toute l'année ou des prix plafonnés à la dernière minute.

Pour information, la carte Avantage a été lancée en juin 2021. Depuis son lancement, la carte créée par la SNCF connait un succès puisqu'elle s'est vendue à 8 000 exemplaires. Avec une réduction de 24 euros sur son prix d'origine, il serait dommage de passer à côté de ce bon plan.