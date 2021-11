Black Friday Galaxy Watch4 : excellent prix sur la montre connectée Samsung

Profitez du Black Friday 2021 pour vous procurer la Galaxy Watch4 à un très bon prix ! À l'approche de la fin du mois de novembre, la montre connectée de la marque Samsung bénéficie d'une réduction de près de 90 euros sur son prix d'origine.

La marque Samsung est sur le devant de la scène en cette période du Black Friday. Après ce pack Galaxy Buds Pro + chargeur rapide, c'est au tour d'un autre produit de l'univers Galaxy d'être victime d'une offre intéressante.

En effet, la montre connectée Galaxy Watch4 fait l'objet d'un bon plan chez Leclerc et Amazon. Vendu au prix conseillé de 299 euros, l'objet connecté de Samsung est actuellement proposé au tarif de 179,99 euros sur les sites des deux revendeurs ; ce qui fait une réduction de près de 90 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le modèle 40 mm de la montre connectée.

Pour en revenir à l'objet connecté, la Samsung Galaxy Watch4 est une montre qui dispose d'un écran Super AMOLED de 1,19 pouce avec une résolution de 396 x 396 pixels, d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 16 Go, du système d'exploitation Wear OS (co-développé par Samsung et Google), d'un processeur Exynos W920 et d'une batterie de 361 mAh. Enfin, la Galaxy Watch4 est fournie avec un bracelet sportif (Brins en S/M et M/L), un socle de charge sans fil et un guide de prise en main.