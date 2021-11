Profitez d’un Echo Dot 4 avec un kit de démarrage Philips Hue à prix réduit

Si vous voulez vous lancer dans le monde de l'éclairage connecté, alors le bon plan qui va suivre va sûrement vous intéresser. En ce moment, Boulanger vous permet de profiter d'une réduction de 40% sur un pack comprenant un kit de démarrage Philips Hue et l'assistant Echo Dot 4.

Après l'Echo Show 5 inclus dans un pack Amazon, c'est au tour d'un autre assistant de la gamme Echo d'être aussi compris dans un bundle en promotion.

Actuellement, le site Boulanger propose un pack (exclusif à l'enseigne) qui contient un kit de démarrage Philips Hue et l'assistant Echo Dot 4. Vendu en temps normal à 199,99 euros, le pack en question voit son tarif diminuer à 119,99 euros ; ce qui fait une jolie remise de 80 euros.

À propos du kit de démarrage, celui-ci comprend deux ampoules Hue E27 White & Color Ambiance ainsi qu'un pont de connexion indispensable pour connecter jusqu'à 50 points lumineux et 12 accessoires et pour contrôler l'éclairage à tout moment. Quant à l'Echo Dot 4, l'assistant permet de tout faire par commande vocale, comme écouter des chansons en streaming, lancer des livres audio et podcasts, poser des questions et effectuer des recherches sur Google, connaître les actualités ou la météo ou bien contrôler la maison connectée (notamment les éclairages, les thermostats et tous les appareils compatibles).