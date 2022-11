Black Friday : Lunii Ma fabrique à histoires au prix exceptionnel de 39,90€ chez Rakuten

Ma fabrique à histoires est un lecteur audio lancé par la start-up Lunii. Sans écran, cette conteuse d’histoires fabriquée en France fonctionne sans ondes WiFi ni Bluetooth. À l’occasion du Black Friday, elle est vendue chez Rakuten à seulement 39,90€ au lieu de 64,90 € avec le code WARMUP10.

Ma fabrique à histoires est une conteuse audio sans écran et sans ondes WiFi ou Bluetooth à destination des enfants de 3 à 8 ans. Lancée par la start-up Lunii, son but est d’éloigner les enfants des écrans en leur proposant des contenus variés. Les histoires audio poussent ainsi les enfants à développer leur imagination tout en leur permettant d’acquérir du vocabulaire. Durant la période du Black Friday, Rakuten propose une offre exceptionnelle qui fait passer le lecteur audio de 64,90 € à seulement 39,90 € grâce au code WARMUP10. En plus de l'offre déjà en cours, ce code permet de bénéficier de 10€ de réduction supplémentaire.

Ma fabrique à histoires est fournie avec 48 histoires audio interactives prêtes à être écoutées. Vous pouvez ensuite installer des centaines d'autres histoires en passant par la plateforme dédiée. Vous pouvez aussi profiter de l’application mobile pour enregistrer vos propres histoires.

Ses dimensions nomades et son autonomie pouvant atteindre les 8 heures font de Ma fabrique à histoires le compagnon idéal pour la route. Le lecteur audio peut s’utiliser à la maison comme en voyage. Vos enfants peuvent donc profiter d’un long trajet en voiture ou en train pour écouter des histoires. Grâce à la prise jack, vous pouvez y brancher un casque pour offrir une expérience encore plus immersive.

