Black Friday : la caméra de surveillance Xiaomi Mi 360° à moins de 30 € sur Amazon

Vous cherchez un moyen pas cher et efficace pour surveiller l’intérieur de votre domicile quand vous n’êtes pas chez vous ? La caméra de surveillance Xiaomi Mi 360° 1080p est faite pour vous. Si on la trouve habituellement aux alentours de 35 €, elle fait l'objet d'une promotion intéressante pendant le Black Friday chez Amazon. Il est possible de se la procurer pour seulement 28,49 euros.

Pendant la période du Black Friday, Amazon multiplie les offres à prix cassé. Profitez-en pour vous équiper de la caméra de surveillance Xiaomi Mi 360° 1080p à moindre coût. Lancé au prix de 39,99 €, le géant du e-commerce la propose en ce moment à 28,49 €. À ce prix, vous pourriez même en acheter pour chacune des pièces de votre domicile ! Ce type de caméra est pratique pour vérifier qu’aucune intrusion à lieu dans votre domicile pendant votre absence ou bien pour surveiller simplement que votre animal de compagnie va bien par exemple.

Comme son nom l’indique, la caméra de surveillance Xiaomi Mi 360° est dotée d’un moteur qui permet une vision horizontale à 360°. Elle est aussi équipé d’un deuxième moteur pour bénéficier d’une vision verticale à 115°. La résolution proposée est en HD, soit 1080p. La caméra de surveillance permet les appels voix bidirectionnelle par l'intermédiaire d'un smartphone tournant sous Android 4.0 (et supérieur) ainsi que d'un appareils Apple doté de version 7.0 d’iOS (ou supérieur). Vous pouvez ainsi communiquer directement avec une personne qui se trouve à proximité de la caméra.

Pour le stockage des images, vous pouvez installer une carte microSD jusqu’à 32 Go pour stocker en local, stocker à distance sur un NAS ou simplement bénéficier d’un stockage gratuit dans le Cloud pendant 7 jours des séquences vidéos déclenchées par mouvement.

Enfin, elle est dotée de fonctionnalités plus utiles les unes que les autres comme par exemple, la vision nocturne infrarouge et détection de mouvement, mais aussi les notifications de vidéos de 10 secondes sur votre téléphone lorsque quelque chose se passe, pendant les créneaux horaires que vous décidez.

