Black Friday TV LED, QLED et OLED : c’est le grand bradage chez tous les cybermarchands

Les TV font partie des produits phares du Black Friday 2022 qui tombe à pic pour la Coupe du Monde. TV LED, QLED, OLED… on a fait le tour pour vous. Découvrez ici les meilleures promos du moment.

Meilleurs bons plans TV LED, QLED et OLED pour le Black Friday

Quelle TV acheter en promo pendant le Black Friday ?

Dans la catégorie des TV à petit prix pour le Black Friday, nous avons repéré plusieurs modèles à moins de 400 €. Dont le Hisense 43A7GQ de 43 pouces qui est une TV 4K compatible Dolby Vision et Atmos. C'est un prix très intéressant pour un modèle QLED qui offre un meilleur contraste et une meilleure qualité d'image que les LED classiques.

Notez que cette TV dispose de 3 ports HDMI 2.1, même si son taux de rafraichissement est de 50Hz. Il s'agit d'une Smart TV avec Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ou encore OCS installés par défaut. Si vous préférez l'expérience Tizen de Samsung, on vous propose au même prix un modèle Crystal UHD de Samsung avec une excellente qualité d'image et des couleurs riches. Il s'agit du modèle LED AU7095 (2022) de 43 pouces.

Pour ceux qui préfèrent l'expérience LG WebOS, sous la barre de 400 €, tournez-vous vers le modèle UQ70006LB en 55 pouces. C'est une belle TV proposée à un 379 € chez Rue du Commerce, le prix le plus bas que vous trouverez en ce moment.

Passons aux modèles plus avancés qui sont en promotion pour le Black Friday. Si vous recherchez une TV OLED, le meilleur rapport qualité prix du moment va à la LG 55A2 de 55″. Elle est proposée à 799 € alors qu'il faut d'habitude débourser environ 1000 € pour l'avoir. Cette TV 4K est complète et vous offre une expérience WebOS sans véritable défaut.

Vous bénéficiez de couleurs vives réglables à votre convenance, d'un contraste infini et des technologies Dolby Vision IQ et Dolby Atmos pour une immersion totale. Le tout propulsé par le processeur LG Alpha 7 AI de 5e génération. Dans un registre similaire, avec en plus la technologie Ambilight, il y a la TV 4K OLED Philips 706 de 55 pouces sous Android à 899 €.

Avec cette TV, plongez encore plus dans le contenu diffusé à la TV avec une expérience lumineuse et colorée. Dans la même veine, mais en 70 pouces, vous avez la PHILIPS 70PUS7906 à 699 €. Elle est moins chère parce qu'il s'agit d'une TV LED cette fois-ci.

Enfin, pour les aficionados des TV Sony, l'excellente Bravia A80J qu'apprécieront les joueurs sur PS5 est proposée en ce moment à 1190 € au lieu de 1390 € chez Boulanger. C'est une TV OLED 4K de 55 pouces qui se mange à la sauce Google TV. Elle dispose de 2 ports HDMI 2.1 et offre une fréquence native de 100 HZ pour des images très fluides en 4K.