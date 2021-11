Pour le Black Friday Darty / Fnac, la Xiaomi Mi Electric Scooter 1S profite de 100 € de réduction !

Darty et la Fnac lancent leur Black Friday ce jeudi 25 novembre à partir de 16 heures. Pour nous mettre dans l'ambiance, les deux enseignes proposent quelques promotions qui n'attendent pas le top départ. On peut par exemple s'équiper de la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 1S pour 349,99 €, soit 100 euros de moins que son prix conseillé de 449,99 €.

Le top départ du Black Friday Fnac Darty c'est ce jeudi 25 novembre 2021 à partir de 16 heures. Comme l'ensemble des autres commerçants, les deux enseignes françaises n'ont pas attendu la date officielle de l'évènement pour commencer à proposer des bons plans. Alors qu'il ne reste plus que deux heures avant le grand lancement, on peut dénicher des offres dès maintenant, sans forcément attendre le gong.

La Xiaomi Mi Electric Scooter 1S est 100 € moins chère pour le Black Friday !

Par exemple, la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 1S s'affiche au meilleur prix du moment. Grâce à une réduction immédiate de 100 euros, son prix chute de 449,99 € à 349,99 €. Pour rappel ou à titre d'information, ce modèle est celui qui a succédé à la M365. On retrouve donc un design similaire, des dimensions et un poids identiques.

Cependant, avec la Mi Electric Scooter 1S, Xiaomi a corrigé quelques points qui étaient assez perfectibles. Tout d'abord, il y a ajouté un écran LED sur le tableau de bord qui permet dorénavant à son conducteur d'avoir en un coup d'œil des informations essentielles telles que la vitesse, l’autonomie restante ou bien encore le kilométrage de l’appareil.

Ensuite, on retrouve uniquement deux modes de conduite : Eco et Normal. La 1S, limitée à 25 km/h fait donc logiquement l'impasse sur le mode Sport que l'on retrouvait sur la M365. En ce qui concerne sa fiche technique, la Mi Scooter Electric 1S est équipée d'un moteur d'une puissance de 250W capable de gravir des pentes de 14%. Sa vitesse maximale limitée à 25 km/h et son autonomie peut atteindre jusqu'à 30 km pour une charge.

En parlant de charge, le temps de chargement de la batterie est réduit de 30 minutes par rapport à la M365 et passe désormais de de 5 heures 30 minutes à 5 heures. Plutôt pas mal donc. A ce tarif, vous avez donc une trottinette sûre niveau sécurité, offrant une conduite stable avec une bonne autonomie et une vitesse maximale de 25km/h respectant la réglementation française concernant ce dernier point.