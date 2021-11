Black Friday Xbox Series S : voici une belle offre à saisir sur la console de Microsoft

La Xbox Series S fait l'objet d'une belle offre à saisir chez Carrefour et à la Fnac. À l'approche du Black Friday, les deux enseignes françaises proposent à leurs clients respectifs de bénéficier de 50 euros offerts en avantage carte pour tout achat de la console de Microsoft.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA CONSOLE XBOX SERIES S (CARREFOUR)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA CONSOLE XBOX SERIES S (FNAC)

Au même titre que la Nintendo Switch et la PS5, la Xbox Series S fait partie des consoles les plus recherchées en cette période du Black Friday.

D'ailleurs, la console de Microsoft est vendue par Carrefour et la Fnac au prix de 299,95 euros et au tarif de 299,99 euros. Les enseignes françaises de la grande distribution et du high-tech permettent à leurs clients d'obtenir la somme de 50 euros qui sera créditée sur leur compte fidélité. Avec ce cashback, il sera possible de le dépenser ultérieurement au cours d'un prochain achat.

Pour rappel, la Xbox Series S est sortie en automne 2020 en même temps que la Xbox Series X. Cette console de jeu 100% digitale est dotée d'une capacité de stockage de 512 Go, d'un port HDMI 2.1, de 3 ports USB 3.1 Gen 1, de la norme Wifi 802.11ac à double bande, d'un port Ethernet et d'une radio sans fil Xbox à double bande dédiée.